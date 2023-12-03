Шахтер будет принимать Металлист 1925 на Арене Львов в поединке 16-го тура УПЛ. Стартовые составы команд и где можно посмотреть игру ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Шахтер – Металлист 1925 начнется уже в 17:00 по киевскому времени. За игрой можно следить в онлайн-трансляции на "Футбол 24" или посмотреть вживую на бесплатной трансляции MEGOGO.

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Стартовый состав Шахтера: Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Крыськив, Невертон – Сикан.

Стартовый состав Металлиста 1925: Сидоренко – Жичиков, Евгений Ткачук, Червак, Безуглый – Андрей Ткачук, Габелок, Мартынюк – Ари Моура, Борячук, Юсов.

Шахтер – Металлист 1925: анонс матча УПЛ