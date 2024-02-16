"Однозначно помилка судді. Він мав дати дограти епізод до кінця. Рефері відреагував на падіння Данила Сікана миттєво. Теж правильне рішення, бо фол був, але ж хто знав, що за секунду Шахтар заб’є? Почекав би буквально нехай не секунду, а дві, але… Дуже динамічний епізод.

Шахтар – Марсель: Маркевич виділив найкращого гравця "гірників" у матчі Ліги Європи

В цілому, суддя відпрацював нормально. Об’єктивно. Не має бути до нього претензій. Дуже динамічний епізод був із незарахованим голом Егіналдо. Про це вже варто забути. Зараз у Шахтаря є цілий тиждень до матчу-відповіді.

Що має робити Шахтар у Франції? Мають ціленаправлено готуватись до гри з Марселем, провести роботу над помилками. Часу вдосталь і матчів в УПЛ поки немає, тож про якусь втому говорити не доводиться. Французи, навпаки, матимуть гру у себе в чемпіонаті проти дуже непростої команди, Бреста. Марселю в Лізі 1 відступати вже немає куди, і 6 матчів не перемагають. Одним словом – цікава має бути гра 22 лютого", – поділився Маркевич у інтерв'ю Українському футболу.

До слова, що Шахтар та Марсель розійшлись результативною нічиєю в першому стиковому поєдинку плей-офф Ліги Європи (2:2).

Шахтар врятувався від поразки Марселю в Лізі Європи – драма, гол у доданий час і серйозні втрати на матч-відповідь