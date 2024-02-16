"Однозначно ошибка судьи. Он должен был дать доиграть эпизод до конца. Рефери отреагировал на падение Даниила Сикана мгновенно. Тоже правильное решение, потому что фол был, но кто знал, что через секунду Шахтер забьет? Подождал бы буквально пусть не секунду, две, но... Очень динамичный эпизод.

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В целом, судья отработал нормально. Объективно. Не должно быть к нему претензий. Очень динамичный эпизод был с незасчитанным голом Эгиналдо. Об этом уже стоит забыть. Сейчас у Шахтера есть целая неделя до ответного матча.

Что должен делать Шахтер во Франции? Должны целенаправленно готовиться к игре с Марселем, провести работу над ошибками. Времени достаточно и матчей в УПЛ пока нет, поэтому о какой-то усталости говорить не приходится. Французы, наоборот, будут иметь игру у себя в чемпионате против очень непростой команды, Бреста. Марселю в Лиге 1 отступать уже некуда, и 6 матчей не побеждают. Одним словом – интересная должна быть игра 22 февраля", – поделился Маркевич в интервью Украинскому футболу.

К слову, что Шахтер и Марсель разошлись результативной ничьей в первом стыковом поединке плей-офф Лиги Европы (2:2).

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