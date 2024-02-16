"Хороша видалась гра. Бойова. Мені, як глядачу, а не тренеру, дуже сподобалась. Але, чесно кажучи, побачити чотири голи не розраховував. Думав, що Шахтар переможе в один м’яч, так мені здавалось. Однак, добре, що закінчилось так, як закінчилося, зважаючи на перебіг поєдинку, який цілком міг завершитись не на користь українського клубу.

Шахтар – Марсель – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Перший гол Шахтаря, наприклад, вийшов досить курйозний – покарали за дуже грубу помилку захисника Марселя (Жонатана Клоса – прим.), який просто по м’ячу не влучив, не зумів його винести. Микола на силу пробив, розстріляв воротаря. Та й Марсель забив, коли Матвієнко не дуже сильно виніс. Взагалі, результат за грою, як-то кажуть. З’ясування остаточних стосунків переноситься на матч-відповідь до Марселя.

Гравець матчу у складі Шахтаря? Егіналдо. І не тільки тому, що він забив другий гол, завдяки якому вдалося уникнути поразки. Бразилець, якого мало хто очікував побачити в старті, дуже добре, якісно відпрацював. Егіналдо – безумовно був найкращий у цей вечір в складі Шахтаря. До нього питань в Маріно Пушіча не має бути", – поділився Маркевич в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Шахтар та Марсель розійшлись бойовою нічиєю (2:2) у першому стиковому матчі плей-офф Ліги Європи. У складі "гірників" відзначались Матвієнко та Егіналдо.

Шахтар врятувався від поразки Марселю в Лізі Європи – драма, гол у доданий час і серйозні втрати на матч-відповідь