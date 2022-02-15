Товариський матч

Динамо – Кайрат – 4:0

Голи: Касабулат, 8 (аг), Сирота, 63, Циганков, 74, Кулач, 85

Склад Динамо: Бущан (Бойко, 73) – Кендзьора, Забарний (Боль, 73), Сирота (Попов, 85), Караваєв (Дубінчак, 65) – Андрієвський (Сидорчук, 46), Гармаш (Яцик, 65) – Циганков (Антюх, 75), Буяльський (Кулач, 81), Вітінью (Де Пена, 65) – Ванат (Шкурін, 73).

У першому спарингу на цьому зборі Динамо впевнено переграло сербську Інджию. Тоді через клас суперника гра вийшла простою. Сьогодні кияни зустрілися з соліднішим опонентом – казахським Кайратом. Було важче. Кайрат в першому таймі грав на рівних і гостро відповідав.

Мірча Луческу на вістрі атаки знову дав шанс Ванату. Молодий форвард проявляв велику активність, постійно відкривався під передачі, відтягувався для розіграшів у глибину. Саме він створив перший гол – простріл Ваната на Буяльського у власні ворота зрізав Касабулат.

Атаки Динамо залишали бажати кращого. Взаємодія креативних футболістів була на низькому рівні, фланги погано підтримували на чужій половині, якісних комбінацій не було. Моменти виникали тільки після індивідуальних дій Циганкова, Буяльського чи Вітінью. До того ж українцям не вдавалося розібратися в чужому штрафному – метушливість призводила до втрат, ударів майже не було.

Кайрат епізодами вмикався і створював Динамо серйозні проблеми. Наприкінці першого тайму суперники притиснули "біло-синіх" до воріт і прошили володіння Бущана серією гострих прострілів. Самому голкіперу, щоправда, складних завдань Кайрат не підготував. Казахи могли забивати після стандарту.

По перерві Буяльський і Циганков почали створювати перспективні моменти. Віктор асистував, а Віталій завершував – забити не вдавалося. На допомогу прийшли стандарти, які знову ж таки добре виконував Циганков. Кендзьора пробив неточно, а от Сирота скористався навісом. Точний удар головою – 2:0.

Активнішою грою в атаці Динамо зменшило загрозу біля власних воріт. Кайрат взагалі нічого придумати не міг. У підсумку гру зробив Циганков. Вітя перед заміною шикарно пробив зі штрафного – м'яч опустився точно в кут. Фінальний рахунок встановив Кулач, який через 4 хвилини після появи на полі замкнув простріл Кендзьори. Динамо розгромило Кайрат.

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