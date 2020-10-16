"Жоден гравець не буде готовий, якщо не буде чотирьох чинників. Він повинен бути сильний технічно, тактично, фізично і психологічно. Якщо ми приберемо один з цих факторів, гравець не зможе бути максимально ефективним. Тому наші головні переживання – щоб гравці були в хороших кондиціях не тільки в фізичному плані, але також і в ментальному. Тому що техніка і тактика завжди присутні.

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Ми ніколи не знаємо, що станеться в наступному матчі. На що ми повинні реагувати, на що не повинні реагувати. Ми знаємо, що дуже раптово залишилися без десятьох гравців, не дай Бог можемо втратити 3-4 або навіть більше. Тому зараз все невідоме може відбутися дуже раптово.

Тому ці думки наводять нас до того, що ми розглядаємо Львів як компетентну команду, а не ту, яка перебуває на останньому місці в турнірній таблиці. Як команду, яка боротиметься, щоб піднятися вище", – сказав Луїш Каштру в коментарі Shakhtar News.

Вже 17 жовтня "гірники" в рамках 6-го туру чемпіонату України прийматимуть Львів. Початок зустрічі о 17:00.

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