Вакула повернувся до тренувань з Шахтарем після травми
Півзахисник Шахтаря Владислав Вакула відновився після неприємного пошкодження,
21-річний хавбек "гірників" приступив до тренувань у загальній групі Шахтаря, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Нагадаємо, під час одного з обстежень у Владислава Вакули була діагностована нестабільність плечового суглоба. 31 липня він був успішно прооперований. На відновлення футболістові знадобилося два з половиною місяці.
До слова, незабаром також очікується повернення Манора Соломона зі збірної Ізраїля, а вже 17 жовтня команда Каштру в рамках 6-го туру чемпіонату України прийматиме Львів. Початок зустрічі о 17:00.
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