"Ни один игрок не будет готов, если не будет четырех факторов. Он должен быть силен технически, тактически, физически и психологически. Если мы уберем один из этих факторов, игрок не сможет быть максимально эффективным. Поэтому наши главные переживания – чтобы игроки были в хороших кондициях не только в физическом плане, но также и ментальном. Потому что техника и тактика всегда присутствуют.

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Мы никогда не знаем, что произойдет в следующем матче. На что мы должны реагировать, на что не должны реагировать. Мы знаем, что очень внезапно остались без десятерых игроков, не дай Бог можем потерять 3-4 или даже больше. Поэтому сейчас все неизвестное может происходить очень внезапно.

Поэтому эти мысли приводят нас к тому, что мы рассматриваем Львов как компетентную команду, а не ту, которая находится на последнем месте в турнирной таблице. Как команду, которая будет бороться, чтобы подняться выше", – сказаи Луиш Каштру в коментарии Shakhtar News.

Уже 17 октября "горняки" в рамках 6-го тура чемпионата Украины будут принимать Львов. Начало встречи в 17:00.

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