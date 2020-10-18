Аналітичний ресурс InStat визначив найкориснішого гравця поєдинку між донецькою та львівською командами.

Захисник "гірників" Давид Хочолава визнаний найкориснішим гравцем матчу проти Львова (5:1), повідомляє видання Footboom.

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Рейтинг ефективності його гри склав 345 балів. До слова, до трійки найкращих футболістів матчу також увійшли Віктор Коваленко (314 балів) та Манор Соломон (301 бал).

Нагадаємо, у матчі 6-го туру Шахтар розгромив Львів (5:1) і, набравши 12 очок, піднявся на другу сходинку турнірної таблиці, Львів з 1 пунктом залишився останнім. Вже найближчої середи, 21 жовтня, підопічні Каштру стартують у Лізі чемпіонів виїзним поєдинком проти мадридського Реала. Початок зустрічі о 19:55.

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