Защитник "горняков" Давид Хочолава признан самым полезным игроком матча против Львова (5:1), сообщает издание Footboom.

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Рейтинг эффективности его игры составил 345 баллов. К слову, в тройку лучших футболистов матча также вошли Виктор Коваленко (314 баллов) и Манор Соломон (301 балл).

Напомним, в матче 6-го тура Шахтер разгромил Львов (5:1) и, набрав 12 очков, поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, Львов с 1 пунктом остался последним. Уже в ближайшую среду, 21 октября, подопечные Каштру стартуют в Лиге чемпионов выездным поединком против мадридского Реала. Начало встречи в 19:55.

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