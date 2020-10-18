Захисник Шахтаря Давид Хочолава розповів про перемогу над "синьо-золотими" (5:1) у 6-му турі української Прем'єр-ліги.

"Притиснути суперника з перших хвилин – такий план був на гру! Хотіли відразу забити. Знали, що у разі тривалих невдалих дій могли занервувати і матч міг скластися не так.

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Було головне завдання – забити якнайшвидше. І у нас це вийшло кілька разів. Це дуже добре", – сказав Хочолава у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у матчі 6-го туру Шахтар розгромив Львів (5:1) і, набравши 12 очок, піднявся на другу сходинку турнірної таблиці. Львів з 1 пунктом залишився останнім. До слова, вже найближчої середи, 21 жовтня, підопічні Каштру стартують у Лізі чемпіонів виїзним поєдинком проти мадридського Реала. Початок зустрічі о 19:55.

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