У поєдинку 6-го туру Львів на виїзді з розгромним рахунком поступився донецькому Шахтарю. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чинний чемпіон української Прем'єр-ліги Шахтар на НСК Олімпійський приймав відвертого аутсайдера турнірної таблиці Львів. Підопічні Каштру не надто вдало розпочали сезон, здобувши лише дві перемоги у п'яти матчах. Окрім того, спалах коронавірусу у донецькому клубі не дозволяв випустити на поле найсильніших. Однак, як виявилось згодом, проти такого Львова можна було випускати навіть третій склад.

У перші три хвилини Львів вдало оборонявся не підпускаючи суперника до своїх воріт. Однак вже на 4-й хвилині все стало на свої місця: Марлос з центру перевів круглого на лівий фланг, де вже чатував Тете. Бразилець на швидкості прорвався до лінії штрафного майданчика і прострілив. М'яч рикошетом від голкіпера Львова відскочив на Коваленка, який і добив сферу у сітку.

За п'ять хвилин Шахтар подвоїв свою перевагу. Марлос навісною передачею праворуч знайшов Додо, той, побачивши в районі одинадцятиметрової позначки Маркоса Антоніо миттєво видав м'який навіс на півзахисника і бразилець головою переправив м'яч у сітку.

На 11-й хвилині свій перший шанс втратили гості: Богунов здійснив простріл в центр штрафного майданчика "гірників", однак його одноклубник вирішив пробити зльоту – круглий зрізався з ноги і полетів далеко від лівої стійки. Згодом Філіпе продемонстрував хороший дриблінг і пробивав з гострого кута – м'яч вийшов на кутовий. Після розіграшу стандарту і навісу від львівян круглий потрапив прямо у руки голкіперу.

Майже одразу господарі забили втретє. Тете знайшов пасом Коваленка, українець віддав Маркосу Антоніо, а той скинув на Дентінью, який на п'ятачку зумів прийняти, обробити і пробити.

За хвилину Коваленко отримав довгу передачу від Хочолави і, вийшовши віч-на-віч, перекинув голкіпера. Святкуючи гол, Віктор отримав ушкодження і покинув поле не чекаючи заміни. Манор Соломон з'явився на полі лише через сім хвилин.

В середині тайму львів'янам вдалось один гол відквитати. Після навісу з кутового Трубін вибив сферу кулаком прямісінько на лінію штрафного майданчика, де був Шина. Бразилець зльоту, перекинувши голкіпера, відправив м'яч у сітку.

Чудовий шанс втратив Тете, коли протягнувши круглого з центра поля, обійшов кількох захисників, змістився лівіше і пробив у дальній від голкіпера кут. Бракувало зовсім трохи.

На останній хвилині першої сорокап'ятихвилинки Корнієнко, отримавши навіс, прорвався на швидкості у штрафний суперника і пробив. Воротар гостей у падінні відбив, Корнієнко встиг на добивання, але під м'яч буквально кинувся захисник "синьо-золотих" і у падінні відбив сферу. При тому м'яч влучив йому у руку, але арбітр вирішив проігнорувати цей епізод. Перед самісіньким свистком на перерву Соломон потужно пробивав зі стандарту у лівий кут воріт: йому вдалось перекинути стінку, але Костик продемонстрував хорошу реакцію і у стрибку нівелював загрозу.

Після відпочинку Шахтар забив вп'яте! Маркос Антоніо, скориставшись великим розривом в обороні львів'ян, вивів Соломона на ворота і Манор прошив голкіпера крученим ударом у дальній кут. Після гола темп у матчі відверто впав. Господарі не хотіли, а гості не могли. Поодинокі випади, як от потужний постріл Сабіно прямо у руки Трубіну, погоди у матчі не робили.

Дуже вже хотів забити Тете. Чергову спробу він змарнував на останніх хвилинах, коли поборовшись у штрафному майданчику суперника вже у падінні намагався заштовхати круголого у ворота – м'яч пролетів повз стійку.

Як наслідок, перемога принесла Шахтарю 12 очок і другу сходинку турнірної таблиці, Львів з 1 пунктом залишився останнім.

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