Розгромна перемога Шахтаря над Львовом у матчі 17-го туру УПЛ стала однією з найбільших, здобутих у вольовому стилі в історії чемпіонатів України.

Перемога над Львовом була здобута Шахтарем у вольовому стилі – "гірники" в підсумку забили 6 голів у ворота суперника.

Шахтар – Львів – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Як повідомляє Sport.ua, ця перемога стала однією з найбільших в історії чемпіонатів України. Цікаво, що Шахтар двічі перемагав 6:1, пропустивши першим – раніше це траплялось у грі з Евісом у 1994 році. Подібне досягнення також встановлювали Динамо, Металург З, та Зоря, яка у цьому ж сезоні розбила Металіст 1925.

Лідером же у цьому списку залишився київський Арсенал, який у 2002 році знищив Волинь (8:1), пропустивши першим.

Додамо, що ця перемога дозволила "гірникам" випередити Динамо в турнірній таблиці, набравши 44 очки. Кияни ж мають гру в запасі та 41 пункт.

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