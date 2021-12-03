Шахтар знищив Львів у поєдинку 17-го туру УПЛ, а Михайло Мудрик став одним із найяскравіших гравців поєдинку. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку Шахтар – Львів на Футбол 24.

Львів шокував Шахтар на 17 хвилині – Ернест класним ударом з-за меж штрафного застав зненацька Трубіна, влучивши у дальній кут від стійки. До перерви "гірники" відігрались – Мудрик заробив пенальті, а Тете впевнено його реалізував.

Шахтар знищив Львів, забивши 6 голів – Мудрик повторив асистентський подвиг Мессі і заробив пенальті

По перерві Шахтар вийшов вперед – Корнієнко передачею з флангу знайшов Педрінью, який з близької відстані переправив м'яч у ворота. А далі увімкнувся Мудрик: Михайло спочатку асистував Бондаренку, а після вилучення Махмутовича Львів посипався остаточно. Марлос з пенальті, а згодом Степаненко та Конопля з передач Мудрика добили львів'ян. Додамо, що нещодавно Мессі записав до свого активу одразу 3 асисти у матчі чемпіонату Франції.

Таким чином, "гірники" набрали 44 очки та очолили турнірну таблицю УПЛ, Львів з 16 пунктами залишився дванадцятим.