Разгромная победа Шахтера над Львовом в матче 17-го тура УПЛ стала одной из самых крупных, добытых в волевом стиле в истории чемпионатов Украины.

Победа над Львовом была одержана Шахтером в волевом стиле – "горняки" в итоге забили 6 голов в ворота соперника.

Шахтер – Львов – 6:1 – видео голов и обзор матча

Как сообщает Sport.ua, эта победа стала одной из самых крупных в истории чемпионатов Украины. Интересно, что Шахтер дважды побеждал 6:1, пропустив первым – раньше это случалось в игре с Эвисом в 1994 году. Подобное достижение также устанавливали Динамо, Металлург З и Заря, которая в этом же сезоне разбила Металлист 1925.

Лидером же в этом списке остался киевский Арсенал, который уничтожил в 2002 году Волынь (8:1), пропустив первым.

Добавим, что эта победа позволила "горнякам" опередить Динамо в турнирной таблице, набрав 44 очка. Киевляне же имеют игру в запасе и 41 пункт.

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