toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЛЬВІВ ІГОР СУРКІС

Шахтар – Львів: серед вболівальників розіграють м'яч, який доставить дрон

17:12 195 Читать на русском
Шахтар – Львів: серед вболівальників розіграють м'яч, який доставить дрон
Шахтар готується до матчу проти Львова

Донецький клуб креативно розіграє м'яч серед вболівальників Шахтаря.

23 листопада в перерві матчу Шахтар – Львів відбудеться розіграш м'яча, яким ще кілька секунд тому грали футболісти. Приз щасливчику прямо з поля доставить вантажний дрон.

Шахтар – найкращий у Європі за двома важливими показниками: у чому "гірники" перевершують Манчестер Сіті та Барселону

Для участі в конкурсі потрібно придбати квиток в SkyUp Club і прийти в п'ятницю на поєдинок. Квитки на матч можна придбати на офіційному сайті "гірників".

Матч між Шахтарем і Львовом відбудеться завтра, у п'ятницю. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:00.

Україна16 тур

Шахтар - Львів: П'ятниця 23 листопада 2018

Шахтар
до матчу
23
год
:
13
хв
Львів
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Шахтар - Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
13
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук