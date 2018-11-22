Шахтар – Львів: серед вболівальників розіграють м'яч, який доставить дрон

Шахтар готується до матчу проти Львова

Донецький клуб креативно розіграє м'яч серед вболівальників Шахтаря.

23 листопада в перерві матчу Шахтар – Львів відбудеться розіграш м'яча, яким ще кілька секунд тому грали футболісти. Приз щасливчику прямо з поля доставить вантажний дрон.

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Для участі в конкурсі потрібно придбати квиток в SkyUp Club і прийти в п'ятницю на поєдинок. Квитки на матч можна придбати на офіційному сайті "гірників".

Матч між Шахтарем і Львовом відбудеться завтра, у п'ятницю. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:00.