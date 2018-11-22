Шахтер – Львов: среди болельщиков разыграют мяч, который доставит дрон

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Лунин начнет матч против Алавеса с первых минут – тренер Леганеса подтвердил информациюИспания — 14:13 186
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Итоги Лиги наций: неудачи фаворитов и призеров ЧМ-2018, неожиданности и сенсации или Оправдал ли турнир ожиданияЛига наций — 21 нояб 944
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