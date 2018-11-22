Шахтер – Львов: среди болельщиков разыграют мяч, который доставит дрон

Шахтер готовится к матчу против Львова

Донецкий клуб креативно разыграет мяч среди болельщиков Шахтера.

23 ноября в перерыве матча Шахтер – Львов состоится розыгрыш мяча, которым еще несколько секунд назад играли футболисты. Приз счастливчику прямо с поля доставит грузовой дрон.

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Для участия в конкурсе необходимо приобрести билет в SkyUp Club и прийти в пятницу на поединок. Билеты на матч можно приобрести на официальном сайте "горняков".

Матч между Шахтером и Львовом состоится завтра, в пятницу. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00.