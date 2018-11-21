Шахтар – найкращий у Європі за двома важливими показниками: у чому "гірники" перевершують Манчестер Сіті та Барселону

Чемпіон України потрапив у топи європейських рейтингів за важливими статистичними показниками.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) на основі даних InStat склав рейтинги європейських команд за ключовими ігровими показниками. До уваги бралися виключно матчі 35 внутрішніх європейських дивізіонів (з 1 липня по 20 листопада 2018 року), тому об'єктивність далека від ідеалу, а статистика команд головним чином залежить від сили чемпіонату.

Рейтинг команд, які найчастіше в Європі б'ють по воротах: Ман Сіті Зінченка в лідерах, Шахтар – найкращий в Україні

Донецький Шахтар майже у всіх списках потрапив у топ, а 2 рейтинги з 6 взагалі очолив. Вся статистика нижче розрахована в середньому на один матч.

Удари в площину

Лідирують нідерландські гранди: Аякс і ПСВ здійснюють 9.1 та 8.8 удару за матч відповідно. Далі розмістилися колишнє та нинішнє дітища Хосепа Гвардіоли. Барселона в середньому б'є 8.1 разу в площину, а Манчестер Сіті – 8 разів.

В УПЛ найчастіше влучає по воротах Шахтар – 6.5 удару за гру. Динамо та Зоря розділяють другу сходинку, а на іншому полюсі Десна – лише 2.6 удару в ціль.

Передачі в третину поля суперника

Шахтар замикає топ-3 цього рейтингу, здійснюючи 192.2 пасу у фінальну третину поля кожного матчу. Попереду тільки, мабуть, найкраща команда Європи на цей момент Манчестер Сіті (206 передач) і Челсі, який швидко адаптувався під футбол Мауріціо Саррі (200.3). Натомість Барселона, Баварія, Ювентус і Реал розмістилися нижче.

На внутрішній арені "гірникам" тут рівних немає. Другий результат в Динамо (132.3), але кияни дуже солідно відстають. Половина команд УПЛ взагалі вдвічі рідше пасує в останню третину.

Відсоток володіння м'ячем

Шахтар найбільше в Європі володіє м'ячем – 67% ігрового часу. Навіть Ман Сіті програв дві десяті. Щоправда, у чільну п'ятірку потрапили Зальцбург і Селтік – не надто потужні команди, а просто гегемони у своїх чемпіонатах. Картина більш ніж зрозуміла.

У чемпіонаті України жодних несподіванок, які б не відповідали візуальному враженню.

Точність передач

За відсотком точності передач п'єдестал будь-хто назве з закритими очима – Челсі (89.9%), Барселона (89.6), Манчестер Сіті (89.2). Наступними розмістилися Парі Сен-Жермен і мадридський Реал, а за ними – Шахтар, який пасує з середньою точністю 88.7%.

Серед команд УПЛ привертає увагу порівняно висока точність передач у Карпат – 82% і топ-3. Водночас цікаво, що головний претендент на "бронзу" Олександрія пасує досить погано. Якщо низький відсоток контролю м'яча можна списати на стиль гри, то в цьому випадку вже проявляється слабкий рівень футболістів.

Пропущені удари в площину власних воріт

На вершині рейтингу серед представників "периферійних" ліг виділяється Манчестер Сіті, який дозволяє суперникам завдати в середньому 1.8 удару в площину – розкішний показник, враховуючи силу АПЛ.

По воротах Шахтаря б'ють 2.2 разу за матч – пристойний результат, який дає змогу потрапити в топ-10 Європи. В Україні ж поблизу за цифрами лише Динамо (2.5). Водночас звідси стає зрозумілим козир Олександрії та посередні виступи Карпат.

Пропущені передачі у власну третину поля

Ще один рейтинг, який очолює Шахтар. До того ж, з величезним відривом. У фінальну третину опоненти "гірників" за матч роблять тільки 40.8 передачі – це фантастичний результат. Найближчі переслідувачі Зальцбург і Баварія пропускають на 15 пасів більше за гру.

У нашому чемпіонаті перевага донеччан за цим показником просто неймовірна. Динамо, як і в усіх попередніх рейтингах, на другому місці, але в третину поля киян суперники пасують вдвічі частіше – 83.9 на гру.

Всі ці рейтинги демонструють, наскільки УПЛ не конкурентна. За двома показниками, в яких Шахтар найкращий у Європі, наш чемпіонат посідає топ-1 по дисбалансу. За іншими – стабільно в топ-10.

Рейтинг найстабільніших команд Європи: Реал і Барселона – лідери, Шахтар – у топ-10