Шахтар в рамках 8-го туру УПЛ зустрінеться з Колосом. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Протистояння Шахтаря з Колосом в УПЛ є вельми цікавим. У ньому були і розгроми з рахунком 6:0, і перестрілки з сімома голами (3:4 в 2020-му році), і сенсаційна нічия у 2021-му. Ковалівці майже завжди давали бій – і зараз вони теж на це здатні.

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По-перше, команда набрала хороший хід. Колос у попередньому сезоні потрапив у кризу, з якою вийшов тільки перед зимовою перервою – призначення ж Ярослава Вишняка зупинило падіння "хліборобів". Новий чемпіонат під його керівництвом стартував настільки потужно, що після 4-го туру колектив опинився на вершині таблиці УПЛ. Взнаки далася хороша трансферна кампанія – зокрема, клуб підписав Болбата, Попова, Мякушка і Безбородька.

Щоправда, в наступних двох поєдинках ковалівці набрали всього одне очко, поступившись Металісту 1925 при грі у більшості з першого тайму й розписавши нульову нічию з Минаєм. Це було прогнозовано, адже Колос за показником очікуваних очок мав би йти на п'ятій-шостій позиції – що теж непогано, враховуючи всього п'ять забитих голів. Тим не менш, команда досі тримається у трьох залікових балах від третьої позиції.

Шахтарю сьогодні буде непросто не тільки через спротив "хліборобів". Донеччани дивують всіх у Лізі чемпіонів, класно виходячи з-під пресингу й розриваючи на контратаках навіть Реал – а от в УПЛ ситуація дещо інакше. Тут "гірникам" доводиться боротись з "автобусами". Контролю м'яча стає більше, простору – менше.

В таких умовах підопічним Ігора Йовічевіча дуже незручно. При домінуванні у грі з м'ячем "помаранчево-чорні" відносно рідко заходять у карний майданчик і проводять невисоку (як для себе) кількість позиційних атак. Темп теж просідає. Як наслідок, практично кожен матч Шахтаря в чемпіонаті виглядає досить рівним – суперники до останнього претендують на нічию.

Попри це, клас "гірників" дозволив пройти дистанцію у шість турів без жодної поразки. Останні п'ять поєдинків завершились перемогами донеччан, причому в крайніх двох команда розгромила міцний Металіст (6:1) і розбила Динамо в Класичному (3:1). Величезна перевага в класі, правильне налаштування та хороша школа за плечима дозволяють Шахтарю створювати явні гольові моменти за будь-яких проблем – за очікуваними голами та очками гранд нині поступається тільки СК Дніпру-1.

Кадрова ситуація

Травмовані: Корнієнко (Шахтар)

Дискваліфіковані: Мілько (Колос)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Колос

Шахтар: Трубін – Тейлор, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Назарина, Бондаренко – Петряк, Джурасек, Мудрик – Траоре

Колос: Волинець – Зозуля, Новак, Чоботенко, Чорноморець – Задоя, Оріховський – Болбат, Смирний, Мякушко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Шахтар виступає очевидним фаворитом. Колос міг би сподіватись на певну ротацію від "гірників", адже у них попереду надзвичайно важливий матч з Селтіком – втім, навряд чи перестановки донеччан аж надто вдарять по їхній міці. Футболісти, безпосередньо відповідальні за розкриття складних оборонних блоків, мають вийти на поле.

Ковалівці велику надію покладають на свою оборону. Вона пропустила всього три голи за шість турів, однак серед суперників не було жодного претендента на єврокубки. При цьому команда все одно оверперформить, адже за очікуваними показниками "хлібороби" мали пропустити на два м'ячі більше.

Колос закриється і створить проблеми Шахтарю. Можливо, навіть заб'є в якійсь контратаці (тут у ковалівців все ок), але у сенсацію зовсім не віриться. Донеччани значно сильніші, а зараз вони ще й хід набрали. Ми поставимо на перемогу "гірників".

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