"Один із факторів перемоги – "персоналія та обличчя команди". Це визначає, з якого матеріалу нас зроблено, щоб переламати гру на нашу користь. Якщо подивитися матч Ліги чемпіонів із РБ Лейпциг, то після пропущеного м’яча вже в першій атаці через 10 передач ми знов забиваємо гол.

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У грі з Селтіком ми пропустили, однак також відігралися. Ми це робили неодноразово, матч з Динамо не став винятком. Якщо ти можеш відігратися на заповненому стадіоні в Лейпцигу, коли не чути один одного, то в цьому й полягає "персоналія команди". Замість того, щоб сісти після пропущеного гола, ти йдеш і робиш рахунок 2:1. Так, мої гравці ще недосвідчені, проте мають ментальність переможців.

Через такі матчі, як з Динамо, ми маємо вдосконалювати себе й зростати як команда, а лідери нам надають упевненості. Звичайно, поразки будуть, і мені буде сумно сидіти тут і пояснювати вам, чому ми програли. Зараз ми спіймали момент і не хочемо його відпускати, адже для таких моментів ти живеш і щодня працюєш, але головне – не боятись успіху. Відчувалося, що ми – фаворити, однак у Класико немає фаворитів. Торік Реал усіх обігравав, а Барселона була в кризі, однак мадридці програли 0:4, тож фаворитів немає. Ми показали, що наразі ми кращі, ніж Динамо.

Я не хочу бути рабом контролю м’яча, однієї ігрової схеми, однієї системи та одного стилю гри. Стиль, що ви бачите, – це команда, яка б’ється за результат. Тут немає зірки, проте є команда-зірка. Мені, як тренерові, хотілося б контролювати гру у всіх її чотирьох фазах: коли ти з м’ячем, коли ти без нього, коли виходиш у контратаку і як реагуєш на його втрату. Є моменти, коли команда суперника відмінно грає, перебудовується, грає між лініями, і ти маєш терпіти, показувати характер. Організація гри – це контроль гри навіть коли ти без м’яча.

У грі проти Селтіка ми мали 39 відсотків володіння м’ячем, однак настільки ефективно скористалися цими 39 відсотками, що виглядало, ніби ми контролюємо гру. У поєдинку з Реалом було так само – у них відсоток володіння м’ячем був понад 60, але виглядало все так, що ми домінуємо, виходимо з оборони в атаку, граємо між лініями, маємо моменти, хоча відсоток володіння м’ячем був на 20 відсотків менше, ніж у Реала. Контроль м’яча не означає, що ти граєш краще", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

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