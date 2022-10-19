Противостояние Шахтера с Колосом в УПЛ является весьма интересным. В нем были и разгромы со счетом 6:0, и перестрелки с семью голами (3:4 в 2020-м году), и сенсационная ничья в 2021-м. Ковалёвцы почти всегда давали бой – и сейчас они тоже на это способны.

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Во-первых, команда набрала хороший ход. Колос в предыдущем сезоне попал в кризис, из которого вышел только перед зимним перерывом – назначение же Ярослава Вишняка остановило падение "хлеборобов". Новый чемпионат под его руководством стартовал настолько мощно, что после 4-го тура коллектив оказался на самой вершине турнирной таблицы УПЛ. Сказалась хорошая трансферная кампания – в частности, клуб подписал Болбата, Попова, Мякушко и Безбородько.

Правда, в следующих двух поединках ковалёвцы набрали всего одно очко, уступив Металлисту 1925 при игре в большинстве с первого тайма и расписав ничью с Минаем. Это было прогнозируемо, ведь Колос по показателю ожидаемых очков должен идти на пятой-шестой позиции – что тоже неплохо, учитывая всего пять забитых голов. Тем не менее, команда до сих пор держится в трёх зачетных баллах от третьей позиции.

Шахтеру сегодня будет непросто не только из-за сопротивления "хлеборобов". Дончане удивляют всех в Лиге чемпионов, классно выходя из-под прессинга и разрывая на контратаках даже Реал - а вот в УПЛ ситуация несколько иначе. Здесь "горнякам" приходится бороться с "автобусами". Контроля мяча становится больше, пространства - меньше.

В таких условиях подопечным Игоря Йовичевича очень неудобно. При доминировании в игре с мячом "оранжево-чёрные" относительно редко заходят в штрафную и проводят невысокое (как для себя) количество позиционных атак. Темп тоже проседает. Как следствие, практически каждый матч Шахтера в чемпионате выглядит достаточно равным – соперники до последнего претендуют на ничью.

Несмотря на это, класс "горняков" позволил пройти дистанцию в шесть туров без поражений. Последние пять поединков завершились победами дончан, причём в крайних двух команда разгромила крепкий Металлист (6:1) и разбила Динамо в Классическом (3:1). Огромное преимущество в классе, правильный настрой и хорошая школа за плечами позволяют Шахтеру создавать явные голевые моменты при любых проблемах – по ожидаемым голам и очкам гранд нынче уступает только СК Днепру-1.

Кадровая ситуация

Травмированные: Корниенко (Шахтер)

Дисквалифицированные: Милько (Колос)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Колос

Шахтер: Трубин – Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Назарина, Бондаренко – Петряк, Джурасек, Мудрик – Траоре

Колос: Волынец –Зозуля, Новак, Чоботенко, Черноморец – Задоя, Ореховский – Болбат, Смирный, Мякушко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Шахтер выступает очевидным фаворитом. Колос мог бы надеяться на определённую ротацию от "горняков", ведь у них впереди чрезвычайно важный матч с Селтиком – впрочем, вряд ли перестановки дончан слишком ударят по их мощи. Футболисты, непосредственно ответственные за раскрытие сложных оборонительных блоков, должны выйти на поле.

Ковалёвцы могли бы опереться на свою оборону. Она пропустила всего три гола за шесть игр, однако среди соперников не было ни одного претендента на еврокубки. При этом команда всё равно оверперформит, ведь по ожидаемым показателям "хлеборобы" должны были пропустить на два мяча больше.

Колос закроется и создаст проблемы Шахтеру. Возможно, даже забьёт в какой-то контратаке (здесь у ковалёвцев все ок), но в сенсацию совсем не верится. Дончане значительно сильнее, а сейчас они ещё и ход набрали. Мы поставим на победу "горняков".

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