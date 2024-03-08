Шахтар – Колос – 3:2 – відео голів та огляд матчу
21:40 - Читать на русском
Шахтар перестріляв Колос у 20-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
50’ Кевін
65’ Лассіна Траоре
89’ Кевін
Олег Ільїн 8’
Лассіна Траоре 90+5’
8’ Олег Ільїн
50’ Кевін
65’ Лассіна Траоре
89’ Кевін
90+5’ Лассіна Траоре
Колос ошелешив чемпіона голом на 8-й хвилині. Паулаускас розкидав пару центрбеків Шахтаря у повітрі, Ільїн підхопив м'яч, прибрав Педрінью і "прошив" Різника ударом в ближній кут.
Шахтар повернувся на вершину УПЛ, здолавши Колос у матчі з 5 голами – Кевін оформив дубль
Пушіч у перерві випустив Кевіна та Траоре, які стали героями камбеку. Бразилець дублем оформив свої перші голи в Україні, а між ними "втиснувся" буркінієць. На останніх секундах Лассіна також забив свій другий м'яч, щоправда, це був автогол. Це не завадило Шахтарю втримати перемогу і стати одноосібним лідером УПЛ.
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