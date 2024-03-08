Колос ошелешив чемпіона голом на 8-й хвилині. Паулаускас розкидав пару центрбеків Шахтаря у повітрі, Ільїн підхопив м'яч, прибрав Педрінью і "прошив" Різника ударом в ближній кут.

Шахтар повернувся на вершину УПЛ, здолавши Колос у матчі з 5 голами – Кевін оформив дубль

Пушіч у перерві випустив Кевіна та Траоре, які стали героями камбеку. Бразилець дублем оформив свої перші голи в Україні, а між ними "втиснувся" буркінієць. На останніх секундах Лассіна також забив свій другий м'яч, щоправда, це був автогол. Це не завадило Шахтарю втримати перемогу і стати одноосібним лідером УПЛ.