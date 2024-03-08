Шахтер – Колос – 3:2 – видео голов и обзор матча
21:40 - Читати українською
Шахтер перестрелял Колос в 20-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
50’ Кевин
65’ Лассина Траоре
89’ Кевин
Олег Ильин 8’
Лассина Траоре 90+5’
8’ Олег Ильин
50’ Кевин
65’ Лассина Траоре
89’ Кевин
90+5’ Лассина Траоре
Колос ошарашил чемпиона голом на 8-й минуте. Паулаускас раскидал пару центрбеков Шахтера в воздухе, Ильин подхватил мяч, убрал Педриньо и "прошил" Ризныка ударом в ближний угол.
Шахтер вернулся на вершину УПЛ, одолев Колос в матче с 5 голами – Кевин оформил дубль
Пушич в перерыве выпустил Кевина и Траоре, которые стали героями камбека. Бразилец дублем оформил свои первые голы в Украине, а между ними "втиснулся" буркиниец. На последних секундах Лассина также забил свой второй мяч, правда, это был автогол. Это не помешало Шахтеру удержать победу и стать единоличным лидером УПЛ.
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