Колос ошарашил чемпиона голом на 8-й минуте. Паулаускас раскидал пару центрбеков Шахтера в воздухе, Ильин подхватил мяч, убрал Педриньо и "прошил" Ризныка ударом в ближний угол.

Шахтер вернулся на вершину УПЛ, одолев Колос в матче с 5 голами – Кевин оформил дубль

Пушич в перерыве выпустил Кевина и Траоре, которые стали героями камбека. Бразилец дублем оформил свои первые голы в Украине, а между ними "втиснулся" буркиниец. На последних секундах Лассина также забил свой второй мяч, правда, это был автогол. Это не помешало Шахтеру удержать победу и стать единоличным лидером УПЛ.