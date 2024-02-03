Шахтар зустрічається з Градец-Кралове в рамках спарингу на зимових зборах. Стартові склади та посилання на трансляцію матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Градец-Кралове розпочнеться о 12:00 за київським часом. Сьогодні, але о 16:30, "гірники" також зіграють проти боснійського Вележа. У такому режимі український клуб повертається до ігрової підготовки після шести днів без матчів.

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Нагадаємо, що в Туреччині підопічні Маріно Пушіча встигли зіграти вже три поєдинки. Шахтар встиг обіграти Лех (3:1) і Пюнік (2:0), а з Марібором розписав безгольову нічию.

Стартовий склад Шахтаря: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Криськів, Судаков, Бондаренко – Зубков, Сікан, Кевін