Шахтер встречается с Градец-Кралове в рамках спарринга на зимних сборах. Стартовые составы и ссылки на трансляцию матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Градец-Кралове начнется в 12:00 по киевскому времени. Сегодня, но в 16:30, "горняки" также сыграют против боснийского Вележа. В таком режиме украинский клуб возвращается к игровой подготовке после шести дней без матчей.

Шахтер объявил заявку на Лигу Европы – в списке двое ценных новичков

Напомним, что в Турции подопечные Марино Пушича успели сыграть уже три поединка. Шахтер успел обыграть Лех (3:1) и Пюник (2:0), а с Марибором расписал безголевую ничью.

Стартовый состав Шахтера: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив, Судаков, Бондаренко – Зубков, Сикан, Кевин