УПЛ повернеться у заплановані терміни: рестарт з хітом Шахтар – Динамо

Українські вболівальники вже менше ніж за тиждень зможуть насолоджуватись матчами вітчизняного чемпіонату.

На зустрічі представників УАФ та МОЗ було прийнято рішення повернутись до розіграшу УПЛ вже з 30 травня, повідомили у програмі Футбол news.

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Раніше була інформація, що відновлення чемпіонату України може відбутись на тиждень пізніше запланованої дати.

Нагадаємо, у 24-му турі на фанатів очікує українське Класичне – Шахтар проти Динамо. Кияни розташувались на третій сходинці, відстаючи від "гірників" на 13 очок.

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