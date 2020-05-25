toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
АРТЕМ МІЛЕВСЬКИЙ ШАХТАР - РУХ УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

УПЛ повернеться у заплановані терміни: рестарт з хітом Шахтар – Динамо

16:36 3099 Читать на русском
УПЛ повернеться у заплановані терміни: рестарт з хітом Шахтар – Динамо
Динамо – Шахтар / Фото ФК Динамо

Українські вболівальники вже менше ніж за тиждень зможуть насолоджуватись матчами вітчизняного чемпіонату.

На зустрічі представників УАФ та МОЗ було прийнято рішення повернутись до розіграшу УПЛ вже з 30 травня, повідомили у програмі Футбол news.

Динамо – в топ 5 команд Європи за кількістю ігрового часу в клубних вихованців у національному чемпіонаті

Раніше була інформація, що відновлення чемпіонату України може відбутись на тиждень пізніше запланованої дати.

Нагадаємо, у 24-му турі на фанатів очікує українське Класичне – Шахтар проти Динамо. Кияни розташувались на третій сходинці, відстаючи від "гірників" на 13 очок.

Шахтар – Рух: пристойний рівень "гірників", нестримний Соломон і моторошне падіння Матвієнка

blog_ava
Барселона розглядала можливість трансферу Коноплянки
10:12
3324
Теги
УПЛ УАФ коронавірус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
48
хв
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Фрайбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук