toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер – Динамо: СМИ назвало дату и место проведения Класического

18:01 256 Читати українською
Шахтер – Динамо: СМИ назвало дату и место проведения Класического
Динамо – Шахтер / Фото ФК Динамо

После возобновления сезона УПЛ украинские болельщики смогут сразу "насладиться" зрелищным поединком.

Центральный поединок 24-го тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится 31 мая (воскресенье), сообщает Telegram канал Динамо Киев Inside.

УПЛ вернется в запланированные сроки: рестарт с хитом Шахтер – Динамо

По информации источника, встреча состоится в столице Украины на НСК Олимпийский. Трибуны стадиона будут закрыты для болельщиков.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Динамо уступает Шахтеру 13-ю очками. УАФ и МОЗ приняли совместное решение о возобновлении украинского первенства уже с 30 мая.

Динамо – Рух: чемпіона світу карають, (не)приємний сюрприз, слабка гра з клубом Першої ліги, лише 3 динамівці без замін

blog_ava
Динамо вырвало бразильца из-под носа у россиян – Хацкевич сделал усилия напрасными
13:20
569
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер УПЛ НСК Олимпийский
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
1
час
:
59
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Фрайбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук