Шахтер – Динамо: СМИ назвало дату и место проведения Класического

После возобновления сезона УПЛ украинские болельщики смогут сразу "насладиться" зрелищным поединком.

Центральный поединок 24-го тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится 31 мая (воскресенье), сообщает Telegram канал Динамо Киев Inside.

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По информации источника, встреча состоится в столице Украины на НСК Олимпийский. Трибуны стадиона будут закрыты для болельщиков.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Динамо уступает Шахтеру 13-ю очками. УАФ и МОЗ приняли совместное решение о возобновлении украинского первенства уже с 30 мая.

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