Динамо не змогло переграти Рух у першому матчі за 2 місяці – парад помилок і подарунків

Динамо Київ і Рух Львів зіграли внічию 0:0 в Києві на стадіоні імені В. Лобановського. Рахунок і звіт товариського матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 22 травня 2020

Динамо – Рух – 0:0

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Кендзьора (Караваєв, 68), Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (Андрієвський, 68) – Буяльський (Дуелунд, 58), Андрієвський (Караваєв, 46), Шепелєв (Сирота, 74), Вербіч (Де Пена, 58) – Н.Русин (Соль, 58)

Рух: Мисак, – Заставний (Копина, 60), Дуць, Білий (Романюк, 77), Саків (Мисик, 68) – Мартинюк (Коробенко, 74), Р.Русин (Біленький, 46), Брікнер (Калюжний, 58) – Бойчук (Козловський, 77), Кондраков, Синиця (Ардазішвілі, 66)

Матч Динамо – Рух стартував о 14:00. Це була перша гра київського клубу з моменту зупинки УПЛ та введення карантину. Гра відбулася на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Суперником команди Михайличенка став Рух, який очолює Першу лігу та претендує на вихід в елітний дивізіон. Цей спаринг буде першим в Україні після понад двомісячної паузи – через послаблення карантину уряд дозволив проводити матчі без глядачів.

Динамо – Рух: онлайн-трансляція матчу

Динамо сміливіше почало. За відсутності Циганкова праворуч вийшов Буяльський, а найгостріші атаки проходили лівим флангом. Вербіч непогано розганяв атаки, Миколенко двічі знаходив у штрафному партнерів, але в обох випадках до удару справа не доходила. То словенець програв боротьбу, то перемудрували, кілька разів пропустивши м'яч ще далі. Перше влучання прийшло після стандарту. Андрієвський на 17-й подав кутовий, Шабанов низом замикав – голкіпер на місці. У відповідь пройшла класна комбінація Руха лівим флангом з переведенням у центр. Кондраков міг дати ще направо, але пробив здалеку в руки Бущану.

Ще одну контратаку розігнав той же центрфорвард львів'ян. Кондраков віддав на хід Бойчуку, цього разу вільна зона відкрилася на краю Миколенка. Однак правий вінгер гостей пробив і повз голкіпера, і повз ворота. Назарій Русин ледь не підстеріг помилку захисників, але з гострого кута влучити не зумів. Мисак жахливо помилився, занадто повільно вибиваючи м'яч. Русин підхопив, але воротар Руха встиг заблокувати удар метрів з 15. Як тут не забило Динамо?

Вербічу зробили ще один подарунок невдалим першим пасом. Словенець міг віддавати на кількох партнерів, а замість цього бездарно пробив низом – дуже невлучно. Кияни двічі вчинили, як джентльмени, не хочуть карати суперника за дитячі помилки? Буяльський і Миколенко розігнали швидку контру. Віталій намагався замкнути подачу тезки, але хавбека киян випередив Мисак. Шабанов класним довгим пасом знайшов Кендзьору, той у дотик на Шепелєва, далі через Буяльського ще лівіше – Русин у боротьбі не переграв кіпера.

Наприкінці першого тайму Рух знову розірвав правий фланг киян (Кендзьорі спочатку знущально легко дали поміж ніг, а потім поляка обіграли з допомогою стіночки) у кілька пасів. На щастя господарів, Бущан перервав простріл з флангу, а Миколенко не дав пробити Бойчуку. Занадто мало гостроти від Динамо, яке ще й виразно підсіло ближче до перерви. Кілька провалених контратак, які виглядали вкрай перспективно, втрачені моменти Русина та Вербіча. Рух же багато дозволяв у захисті, але встигав досить цікаво огризатися.

Русин вивів Буяльського у штрафний, удар Віталія заблокували захисники. Сидорчук уже вкотре пристрілявся здалеку, цього разу також не влучив у площину. Саків непростимо легко обійшов Кендзьору, та з пасом не вийшло, польський захисник виправився. Капітан Динамо ледь не продерся через центр після пасу Буяльського, в останню мить відібрали Попов відмінним дальнім пасом почав атаку. Миколенко з Русиним продовжили, Вербіч пробив у суперника. Непогано почав діяти Назарій після перерви у підіграванні.

Момент від джокерів Михайличенка. Де Пена закрутив з кутового у ворота, Мисак не дав добити Солю. Ще одна подача Карлоса – Попов пробив через руки голкіпера в поперечину, але з порушенням правил в атаці. Де Пена пробив здалеку в хрестовину. І знову момент прийшов після жахливого пасу захисників Руха поперек поля на своїй половині. Мисик красиво падав у штрафному Динамо. Арановський аж очі закрив, але на 11-метрову позначку і не подумав вказати. Черговий незрозумілий пас у ноги супернику. Соль перехопив, Шабанов несподівано опинився в атаці, однак пробив не надто вдало. Пас Дуелунда за спини не пройшов, снаряд відлетів до Беніто. Нігерієць з льоту ефектно приклався метрів з 20 – воротар Руха на місці.