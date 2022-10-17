Київське Динамо у матчі 7-го туру чемпіонату України поступилось Шахтарю з рахунком 1:3 і віддалилось від лідера перегонів – СК Дніпро-1 – вже на 9 балів. Цьогорічне Класичне подарувало нам декілька яскрафих цифр, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Так, поєдинок з "гірниками" став 50-м для Мірчі Луческу на чолі Динамо. Окрім того, румунський наставник зазнав 40-ї поразки в УПЛ – 5 з Динамо та 35 з Шахтарем. Перший гол у матчі від Олександра Зубкова став 600-м пропущеним Динамо у чемпіонатах України.

Поєдинок був знаковим і для півзахисника "гірників" Тараса Степаненка – гра з киянами стала 450-ю на клубному рівні (321 матч в УПЛ, 33 – в Кубку, 85 – в єврокубках та 11 – в Суперкубку).

Окрім того, пенальті від Траоре став 20-м в УПЛ нереалізованим 11-метровим ударом у ворота Динамо: 15 разів удари з позначки парирували голкіпери, двічі м’яч пролітав повз ворота і один раз влучив у штангу.

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