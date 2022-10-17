В Классическом, которое накануне прошло во Львове, было зафиксировано несколько исторических моментов.

Киевское Динамо в матче 7-го тура чемпионата Украины уступило Шахтеру со счетом 1:3 и отдалилось от лидера гонки – СК Днепр-1 – уже на 9 баллов. Нынешнее Классическое подарило нам несколько ярких цифр, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Так, поединок с "горняками" стал 50-м для Мирчи Луческу во главе Динамо. Кроме того, румынский наставник потерпел 40-е поражение в УПЛ – 5 с Динамо и 35 с Шахтером. Первый гол в матче от Александра Зубкова стал 600-м пропущенным Динамо в чемпионатах Украины.

Поединок был знаковым и для полузащитника "горняков" Тараса Степаненко – игра с киевлянами стала 450-й на клубном уровне (321 матч в УПЛ, 33 – в Кубке, 85 – в еврокубках и 11 – в Суперкубке).

Кроме того, пенальти от Траоре стал 20-м в УПЛ нереализованным 11-метровым ударом в ворота Динамо: 15 раз удары с отметки парировали голкиперы, дважды мяч пролетал мимо ворот и один раз попал в штангу.

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