"Наше класико примусило пригадати відомий вислів: революційна ситуація складається, коли верхи не можуть, а низи не хочуть. Це я про гру Динамо, в якій все навпаки... Наразі досвідчені виконавці киян – Сидорчук, Буяльський і той же Циганков – дуже інертні і, фактично, нічого не хочуть, а молодь дуже багато помиляється і, очевидно, – майже нічого не може.

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Особливо багато браку в діях Сироти, Попова та Забарного. А це ж центр оборони. Як відомо, без надійної гри центральних захисників в сучасному футболі добиватися результату неможливо. У Шахтаря справи з цим набагато краще, що підтвердилося у матчі з Реалом. Загалом очевидно, що у Динамо кульгає організація гри.

Дуже багато питань щодо цього до Луческу. Всі бачили, які трансфери останнім часом здійснило Динамо. І де ці новачки? Адже зрозуміло, що наразі "біло-синім", як ніколи потрібна свіжа кров. Більшість гравців Динамо, які виходять на поле, спустошені. Згадайте, як Циганков у матчі з Шахтарем грав один в один проти суперника і навіть не спробував його обвести, шукаючи, кому б віддати пас, через що загубив атаку. Зрозуміло, що загальний командний фон Динамо близький до пригніченого.

Відставка Луческу? Декілька сигналів щодо цього вже було. Але, тут важливо, хто стане ініціатором розриву стосунків. Якщо це зробить Динамо, то доведеться сплатити тренеру солідну компенсацію. Вболівальників "біло-синіх" можна пожаліти. Я думаю, що прийшов час серйозної розмови, коли президенту Динамо треба все пояснити. Ігорю Суркісу потрібно озвучити, що далі.

Поточний еврокубковий сезон кияни провалили, а після цієї поразки від "гірників" годі й думати про участь у наступній Лізі чемпіонів. Думаю, що тепер наздогнати Шахтар та СК Дніпро-1 – фантастична для Динамо задача. Вважаю, що цей сезон "біло-синім" вже не врятувати. Так що, чим раніше будуть зроблені висновки, тим краще", – сказав Федорчук у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, після 7-ми турів Динамо у турнірній таблиці УПЛ з дев'ятьма пунктами йде дев'ятим, відстаючи від лідера – СК Дніпро-1 – вже на 9 очок.

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