Шахтар – Динамо: Ващук очікує на найкращу гру у виконанні українських грандів

Екс-гравець Динамо Владислав Ващук поділився очікуваннями від протистояння киян з Шахтарем в рамках 14-го туру УПЛ.

"Ніхто не очікував, але Динамо виклалось на повну і виграло матч Кубка. Матчі, які відбуваються між Динамо і Шахтарем, вони ніби не прив'язані під чемпіонат, під місця, під Кубок. Ці команди між собою завжди змагаються, незалежно від турніру.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Я думаю, що обидві команди намагатимуться показати свою найкращу гру. Шахтар точно захоче взяти реванш, а Динамо – довести, що воно дійсно сильніше зараз. Тому подивимося, що обидві команди приготують на матч. Не варто забувати, що у обох команд є важливі гравці, які пропустять цю гру. Побачимо, хто краще підготується до матчу. А придумувати тут нічого. Потрібно виходити і грати", – цитує Ващука Sport.ua.

Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 10 листопада, початок о 17:00. Нагадаємо, після 13-ти турів УПЛ "гірники" випереджають киян на 10 очок.

"Якби Циганков реалізував пенальті…": чому нічия Динамо не влаштовує, а Олександрія – у центрі уваги скаутів з Європи