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Шахтар – Динамо: Ващук очікує на найкращу гру у виконанні українських грандів

16:13 203 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Ващук очікує на найкращу гру у виконанні українських грандів
Владислав Ващук / Фото з відкритих джерел

Екс-гравець Динамо Владислав Ващук поділився очікуваннями від протистояння киян з Шахтарем в рамках 14-го туру УПЛ.

 

"Ніхто не очікував, але Динамо виклалось на повну і виграло матч Кубка. Матчі, які відбуваються між Динамо і Шахтарем, вони ніби не прив'язані під чемпіонат, під місця, під Кубок. Ці команди між собою завжди змагаються, незалежно від турніру.

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Я думаю, що обидві команди намагатимуться показати свою найкращу гру. Шахтар точно захоче взяти реванш, а Динамо – довести, що воно дійсно сильніше зараз. Тому подивимося, що обидві команди приготують на матч. Не варто забувати, що у обох команд є важливі гравці, які пропустять цю гру. Побачимо, хто краще підготується до матчу. А придумувати тут нічого. Потрібно виходити і грати", – цитує Ващука Sport.ua.

Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 10 листопада, початок о 17:00. Нагадаємо, після 13-ти турів УПЛ "гірники" випереджають киян на 10 очок.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Владислав Ващук Владислав Ващук Шахтар - Динамо
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