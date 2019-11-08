Шахтер – Динамо: Ващук ожидает лучшую игру в исполнении украинских грандов

Экс-игрок Динамо Владислав Ващук поделился ожиданиями от противостояния киевлян с Шахтером в рамках 14-го тура УПЛ.

"Никто не ожидал, но Динамо выложилось на полную и выиграло матч Кубка. Матчи, которые происходят между Динамо и Шахтером, они будто не привязаны под чемпионат, под места, под Кубок. Эти команды между собой всегда соревнуются, независимо от турнира.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Я думаю, что обе команды постараются показать свою лучшую игру. Шахтер точно захочет взять реванш, а Динамо – доказать, что оно действительно сильнее сейчас. Поэтому посмотрим, что обе команды приготовят на матч. Не стоит забывать, что у обеих команд есть важные игроки, которые пропустят эту игру. Посмотрим, кто лучше подготовится к матчу. А придумывать тут нечего. Нужно выходить и играть", – цитирует Ващука Sport.ua.

Поединок Шахтер – Динамо состоится 10 ноября, начало в 17:00. Напомним, после 13-ти туров УПЛ "горняки" опережают киевлян на 10 очков.

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