Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку поєдинків 22-го туру сезону 2020/21.

У 22-му турі вітчизняної першості вболівальники матимуть змогу переглянути українське Класичне. Зустріч відбудеться у суботу 17 квітня о 19:30, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Також дирекція УПЛ затвердила дати і час решти матчів:

16 квітня (п’ятниця)

Львів – Олександрія 17:00

17 квітня (субота)

Минай – Десна 14:00

Ворскла – Зоря 17:00

18 квітня (неділя)

Інгулець – Рух 14:00

Маріуполь – Олімпік 17:00

Колос – Дніпро-1 19:30

До слова, після 19 турів Динамо випереджає Шахтар на 7 залікових балів. У зустрічі першого кола донеччани переграли киян з рахунком 3:0.

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