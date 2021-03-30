Шахтар – Динамо: УПЛ затвердила дату і час проведення Класичного
Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку поєдинків 22-го туру сезону 2020/21.
У 22-му турі вітчизняної першості вболівальники матимуть змогу переглянути українське Класичне. Зустріч відбудеться у суботу 17 квітня о 19:30, повідомляє офіційний сайт змагань.
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Також дирекція УПЛ затвердила дати і час решти матчів:
16 квітня (п’ятниця)
Львів – Олександрія 17:00
17 квітня (субота)
Минай – Десна 14:00
Ворскла – Зоря 17:00
18 квітня (неділя)
Інгулець – Рух 14:00
Маріуполь – Олімпік 17:00
Колос – Дніпро-1 19:30
До слова, після 19 турів Динамо випереджає Шахтар на 7 залікових балів. У зустрічі першого кола донеччани переграли киян з рахунком 3:0.
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