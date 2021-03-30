Свого часу В’ячеслав Грозний працював із трьома казахськими клубами – Тоболом, Іртишем і Шахтарем. У розмові з "Футбол 24" авторитетний тренер окреслює, чого чекати збірній України від суперника по третьому туру кваліфікації ЧС-2022.

– Ви розхвалили збірну України після нічиєї із Францією. З фінами результат не такий, як всі очікували. На вашу думку, що стало причиною втрати очок?

– Я і зараз можу сказати те, що сказав до матчу з Фінляндією. Досі вважаю, що в нас сильна збірна, яка на рівних грала з найкращими командами Європи – Португалією та Іспанією. Ми мали грати у групі А Ліги націй. Я не зважаю на рішення щодо матчу проти Швейцарії. Ми ж не програли їм на полі.

Україна – Фінляндія – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Рахунок зустрічі з Фінляндією – це випадковість. Таке буває у будь-якої команди, адже це футбол. Ми краще виглядали з фінами. Ми мали більше передумов для взяття воріт. Ми солідніше виглядали, забили. Звичайно, треба було компактніше відіграти останні хвилини. Все ж, потрібно з повагою ставитись до нашої збірної, адже у нас немає іншої. Я був упевнений, що до матчу-відповіді з Францією (4 вересня цього року – Футбол 24) ми не втратимо жодного очка, адже бачив, наскільки дисципліновано команда виконувала план на гру з французами.

– Наступний поєдинок граємо з казахами. Зважаючи на досвід тренерства у Казахстані, які сильні сторони нашого суперника можете виділити?

– Казахстан вміє добре грати, у них хороша кваліфікація. Є група гравців, які чудово виконують стандарти, мають хороші удари, а тому не треба фолити перед штрафним. Самовіддача буде на тисячу відсотків. Байсуфінову нічого втрачати. Він же може з перших хвилин накрити і зруйнувати гру, а ми будемо нервувати. Збірна України зараз незадоволена, одразу ж захоче досягти результату. Що б я робив: високий блок, залишаю без м’яча, змушую вибивати. Казахи швидкі, координовані. Не варто залишатись оборонцям з ними віч-на-віч. Не можна їх недооцінювати. Вони вміють грати у футбол!

– Втрата Бахтіяра Зайнутдінова, атакувального хавбека московського ЦСКА, є вагомою для Казахстану?

– Я його знаю. Досить хороший хлопець. Ще коли я тренував Іртиш, то хотів забрати його до себе, він вміє грати на різних позиціях. Це серйозна втрата. Але найбільша втрата – капітан Ісламхан (не зіграє через дискваліфікацію за допінг – Футбол 24). Він дуже сильний, фантастично потужний. Він – як Кевін де Брюйне для Бельгії. Загалом збірна не може залучити приблизно 10 гравців через різні причини, а тому зараз йде омолодження.

– Ви знайомі з наставником збірної Талгатом Байсуфіновим? Якщо так, що можете сказати про нього, як тренера?

– Знайомий з ним добре. Він – добросовісний, організований та серйозний тренер. Із Францією випускав на заміну молодих, навіть не основних гравців, а це означає, що йде робота на перспективу. Молодь не щодня грає з чинними чемпіонами світу.

– Повернімось до України. Шевченко здивував у зустрічах з Францією та Фінляндією. Чи варто очікувати сюрпризів на Казахстан?

– Я не можу вгадати, яким буде склад. І ніхто не вгадає. Те, що буде Шапаренко – не маю сумнівів. Мільярд відсотків! Також читається варіант із Сидорчуком. Не виключаю, що Яремчук і Мораєс можуть вийти вдвох.

– Якою ви бачите побудову гри від тренерського штабу "синьо-жовтих"?

– Грати збірна України буде першим номером, використовуючи фланги. Візьмемо Караваєва, який у двох матчах поспіль відзначився двома асистами. Ми будемо грати у два, а не у три центральні захисники. Не здивуюсь, якщо наші оборонці гратимуть більше в атаці, а не в обороні. У нас добрі флангові передачі. Яремчук і компанія гарно грають на випередження. Треба відіграти так, як французи проти Казахстану. Вони швидко ухвалювали рішення і правильно. Глянути варто лише те, як вони забили перший м’яч – нічого зайвого не зробили.

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– Який результат прогнозуєте?

– Ми повинні взяти три очки. Шевченко це розуміє. Буде максимальна мотивація і самовіддача. Недооцінки не буде. Шкода, дуже шкода, що вболівальників не буде. Я б і сам прийшов підтримати нашу збірну. Хочу, щоб ми виграли. У нас висока кваліфікація головної команди. Чи говорить це, що ми маємо обов’язково вигравати? Ні. Футбол складається по-різному. Я ж був упевнений, що ми обіграємо Фінляндію, але бачите, як сталось. Звичайно, проти Казахстану – ми фаворити. Я – патріот України, а тому ми переможемо у всіх матчах, в яких будемо грати.

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