Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 22-го тура сезона 2020/21.

В 22-м туре отечественного первенства болельщики смогут посмотреть украинское Классическое. Встреча состоится в субботу 17 апреля в 19:30, сообщает официальный сайт соревнований.

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Также дирекция УПЛ утвердила даты и время остальных матчей:

16 апреля (пятница)

Львов – Александрия 17:00

17 апреля (суббота)

Минай – Десна 14:00

Ворскла – Заря 17:00

18 апреля (воскресенье)

Ингулец – Рух 14:00

Мариуполь – Олимпик 17:00

Колос – Днепр-1 19:30

К слову, после 19 туров Динамо опережает Шахтер на 7 зачетных баллов. Во встрече первого круга дончане переиграли киевлян со счетом 3:0.

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