Шахтер – Динамо: УПЛ утвердила дату и время проведения Классического
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 22-го тура сезона 2020/21.
В 22-м туре отечественного первенства болельщики смогут посмотреть украинское Классическое. Встреча состоится в субботу 17 апреля в 19:30, сообщает официальный сайт соревнований.
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Также дирекция УПЛ утвердила даты и время остальных матчей:
16 апреля (пятница)
Львов – Александрия 17:00
17 апреля (суббота)
Минай – Десна 14:00
Ворскла – Заря 17:00
18 апреля (воскресенье)
Ингулец – Рух 14:00
Мариуполь – Олимпик 17:00
Колос – Днепр-1 19:30
К слову, после 19 туров Динамо опережает Шахтер на 7 зачетных баллов. Во встрече первого круга дончане переиграли киевлян со счетом 3:0.
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