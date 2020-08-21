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Шахтар – Динамо: УАФ оголосила суддів першого в сезоні Класичного

19:53 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: УАФ оголосила суддів першого в сезоні Класичного
Тріо з Динамо проти Мораєса / ФК Шахтар

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матч за Суперкубок України-2020 між донецьким Шахтарем і київським Динамо.

 

Чемпіона та володаря Кубка України розсудить суддівська бригада на чолі з Віталієм Романовим. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Перші матчі УПЛ та Суперкубок-2020 відбудуться при порожніх трибунах

Рефері з Дніпра допомагатимуть асистенти Андрій Скрипка (Кропивницький) та Володимир Володін (Херсон). Роль четвертого арбітра виконає харків'янин Анатолій Абдула. Із системою Відеоасистент рефері працюватиме Євген Арановський (Київ); його асистент – Семен Шлончак із Черкас.

Відзначимо, що матч за Суперкубок України-2020 між Шахтарем і Динамо відбудеться 25 серпня на столичному НСК Олімпійський. Початок поєдинку о 21:00.

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Теги
Динамо Динамо Арбітри Шахтар Шахтар УАФ Суперкубок України Комітет арбітрів УАФ Віталій Романов Шахтар - Динамо
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