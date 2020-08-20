Перші матчі УПЛ та Суперкубок-2020 відбудуться при порожніх трибунах

Перші матчі нового сезону УПЛ та поєдинок за цьогорічний Суперкубок відбудуться без глядачів на трибунах, інформує ТК Футбол.

Лавриненко поскаржився на нерівність команд в УПЛ

За інформацією джерела, відповідне рішення МОЗ прийняло через значне погіршення епідеміологічної ситуації в Україні – майже щодня фіксують нові антирекорди та близько 2 тисяч хворих. Раніше повідомлялось, що трибуни можуть бути заповнені лише на 25%.

Нагадаємо, УПЛ стартує вже цієї п'ятниці, 21 серпня, матчем Олімпік – Динамо, а Суперкубок-2020 розіграють між собою Шахтар і Динамо 25 серпня о 21:00 на НСК Олімпійський.

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