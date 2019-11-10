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Шахтар – Динамо: троє гравців киян підтримували команду на трибуні разом з фанатами

21:33 640 Читать на русском
Шахтар – Динамо: троє гравців киян підтримували команду на трибуні разом з фанатами
Сергій Сидорчук / Фото ФК Динамо

Гравці Динамо у матчі 14 туру УПЛ проти Шахтаря отримали додаткову підтримку від одноклубників, які з тих чи інших причин не могли взяти безпосередню участь у поєдинку.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Голкіпер Денис Бойко, а також хавбеки Сергій Сидорчук і Олександр Андрієвський підтримували київську команду на секторі ультрас, інформує офіційна сторінка Динамо у Facebook.

Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У другому таймі відбувся неприємний інцидент між капітаном Шахтаря Тайсоном і вболівальниками гостей, які нібито ображали "гірника" расистськими вигуками. Втім, до цього моменту Бойко, Сидорчук та Андрієвський вже змінили свою дислокацію – камера "піймала" гравців у ВІП-ложі.

Нагадаємо, матч завершився перемогою Шахтаря 1:0. Донеччани зміцнили своє лідерство у чемпіонаті, а Динамо опустилось на четверту сходинку.

Шахтар обіграв Динамо у скандальному матчі УПЛ з вилученням і травмами – команда Михайличенка опустилася на 4-е місце

blog_ava
Шахтар – Динамо: арбітр зупинив матч через расистські вигуки фанатів, які довели Тайсона до сліз
18:52
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Теги
Шахтар - Динамо Динамо Динамо Денис Бойко Денис Бойко Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Олександр Андрієвський Олександр Андрієвський футбольні фанати
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