Шахтар – Динамо: троє гравців киян підтримували команду на трибуні разом з фанатами

Гравці Динамо у матчі 14 туру УПЛ проти Шахтаря отримали додаткову підтримку від одноклубників, які з тих чи інших причин не могли взяти безпосередню участь у поєдинку.

Голкіпер Денис Бойко, а також хавбеки Сергій Сидорчук і Олександр Андрієвський підтримували київську команду на секторі ультрас, інформує офіційна сторінка Динамо у Facebook.

Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У другому таймі відбувся неприємний інцидент між капітаном Шахтаря Тайсоном і вболівальниками гостей, які нібито ображали "гірника" расистськими вигуками. Втім, до цього моменту Бойко, Сидорчук та Андрієвський вже змінили свою дислокацію – камера "піймала" гравців у ВІП-ложі.

Нагадаємо, матч завершився перемогою Шахтаря 1:0. Донеччани зміцнили своє лідерство у чемпіонаті, а Динамо опустилось на четверту сходинку.

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