Шахтер – Динамо: трое игроков киевлян поддерживали команду на трибуне вместе с фанатами

Игроки Динамо в матче 14 тура УПЛ против Шахтера получили дополнительную поддержку от одноклубников, которые по тем или иным причинам не могли принять непосредственное участие в поединке.

Голкипер Денис Бойко, а также хавбеки Сергей Сидорчук и Александр Андриевский поддерживали киевскую команду на секторе ультрас, информирует официальная страница Динамо в Facebook.

Шахтер – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Во втором тайме произошел неприятный инцидент между капитаном Шахтера Тайсоном и болельщиками гостей, которые якобы оскорбляли "горняка" расистскими выкриками. Впрочем, к этому моменту Бойко, Сидорчук и Андриевский уже сменили свою дислокацию – камера "поймала" игроков в ВИП-ложе.

Напомним, матч завершился победой Шахтера 1:0. Дончане укрепили свое лидерство в чемпионате, а Динамо опустилось на четвертую строчку.

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