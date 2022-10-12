Після того, як окупанти підвищили інтенсивність ракетних обстрілів території України, 7-й тур УПЛ опинився під загрозою. Наразі офіційно перенесли лише матч між Кривбасом та Чорноморцем. Інші планують грати.

Шахтар – Динамо: стартував продаж віртуальних квитків на Класичне – кошти підуть на відновлення стадіону в Ірпені

Зокрема, Львівська обласна військова адміністрація попередньо дала дозвіл зіграти два матчі в обласному центрі, повідомляє Динамо Киев Inside. Йдеться про матчі Шахтар – Динамо та Рух – СК Дніпро-1.

Раніше повідомлялося, що "гірники" відмовилися переносити матч з киянами до Варшави. Відтак, перше Класичне сезону має відбутися у неділю, 16 жовтня, на Арені Львів.

"З Москви – до незалежної України": Шевченко – про жахи війни, національну ідентичність, почуття вини та футбол у Львові