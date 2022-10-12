После того, как оккупанты повысили интенсивность ракетных обстрелов территории Украины, 7-й тур УПЛ оказался под угрозой. Сейчас официально перенесли только матч между Кривбассом и Черноморцем. Остальные планируют играть.

Шахтер – Динамо: стартовала продажа билетов на Классическое – средства пойдут на возобновление стадиона в Ирпене

В частности, Львовская областная военная администрация предварительно дала разрешение сыграть два матча в областном центре, сообщает Динамо Киев Inside. Речь идет о матчах Шахтер – Динамо и Рух – СК Днепр-1.

Ранее сообщалось, что "горняки" отказались переносить матч с киевлянами в Варшаву. Следовательно, первое Классическое сезона должно состояться в воскресенье, 16 октября, на Арене Львов.

"З Москви – до незалежної України": Шевченко – про жахи війни, національну ідентичність, почуття вини та футбол у Львові