Україна на чемпіонаті Європи

Збірна України провально стартувала на Євро-2024. "Синьо-жовті" розгромно влетіли Румунії, пропустивши два голи після помилок Луніна. Сергій Ребров розніс гравців збірної України за сенсаційний провал. Наставник Румунії озвучив простий рецепт побиття України.

"Ситі коти": після Румунії збірна України летить в пітьму на швидкості 116 км/год, перепало всім – покличте Кварцяного! "Заганити хлопців, опустити, а далі що?": Федецький – про наслідки розгрому від Румунії і хейт диванних експертів.

Євро-2024

Словаччина і VAR шокували Бельгію в групі України на Євро-2024 – жахливий Лукаку, Доку нафінтив на гол у свої ворота. Франція почала Євро-2024 з перемоги над Австрією – Мбаппе зробив (авто)гол, шокував промахом і розквасив обличчя.

Сьогодні відбудуться останні матчі першого туру: Туреччина проти Грузії, Португалія проти Чехії. Анонси незабаром з'являться на сайті.

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