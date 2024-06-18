Збірна Туреччини в рамках 1-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Грузією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Збірна Грузії стала головним відкриттям кваліфікації до Євро-2024, а точніше її завершальної фази. Команда під керівництвом Віллі Саньйоля стала четвертою у квартеті з Іспанією, Шотландією та Норвегією, але завдяки вдалим виступам у Лізі націй прорвалась до плей-офф. Там картвели вибили Люксембург і Грецію – саме завдяки цьому успіху країна дебютує на топ-турнірах. Свою нову історію Грузія почне писати в матчі з Туреччиною.

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Прорив Сакартвело не дивує. У країні з'явилось цікаве футбольне покоління. Грузинська U-21 минулого літа дійшла до чвертьфіналу молодіжного чемпіонату Європи, а більш дорослі картвели знайшли себе у топ-лігах – і мова не тільки про Хвічу та Мамардашвілі. Заявка у цієї збірної дуже міцна.

За Грузію на Євро виступатимуть і представники УПЛ. Мова, звісно ж, про Гочолейшвілі, хоча правий фулбек Шахтаря не є основним у збірній. Одним із основних був Азаров, який у 22 роки має 18 матчів + 4 асисти за національну команду, однак лівого захисника "гірників" несподівано відчепили від заявки. Рішення зовсім незрозуміле, адже у нього майже не було конкурентів.

Існує підозра, що Азаров не знадобиться збірній Грузії через підготовку тотального "автобусу" на Євро-2024. У кваліфікації підопічні Віллі Саньйоля запам'ятались схемою з трьома центрбеками, відчайдушною обороною та фантастичною "фізухою" – у плей-офф картвели зіграли два матчі по 120 хвилин. Наявність Хвічі допомагає в контратаках та завершальній фазі, але в цілому гра Сакартвело побудована навколо захисту.

А ще тут є Цітаішвілі. Тренерський штаб тримає вихованця київського Динамо в ротації, однак Георгі здатний приносити велику користь з лавки. Його поява в поєдинку з Грецією вразила спільноті – вінгер накручував досвідчених еллінів, як дітей, дивом не забивши гол.

Грузин одразу ж записали в аутсайдери групи F, адже в суперниках будуть Португалія, Чехія й Туреччина. Дуже серйозні суперники для дебютантів Євро-2024, але пробити "автобус" Віллі Саньйоля буде непросто. Особливі проблеми можуть виникнути у сьогоднішнього суперника Сакартвело.

Збірна Туреччини має грізну групу атаки, у якій особливо виділяються Їлдиз (Ювентус), Гюлер (Реал Мадрид), і Чалханоглу (Інтер). Також пригадується центрхав Кьокчу з Бенфіки – у нього фантастичні довгі передачі. Інших виконавців добре знають тільки заглиблені у футбол люди, але прізвища Кахведжі, Актюркоглу, Язиджі, Кадіоглу, Челіка, Тосуна та інших ви точно чули не раз.

Ця банда блискуче почуває себе у пресингу та на контратаках. Футболісти "місячних зірок" від природи створені для контратак – вони супертехнічні, дуже швидкі, з класним ударом, по-здоровому нахабні. Втім, у звичайних позиційних атаках Туреччина проявляє себе інертно, пропонуючи супернику тільки лонгболи, кроси та дальні постріли.

Якби Вінченцо Монтелла працював зі збірною довше, то робота турків на чужій половині могла бути значно кращою. Італійський "Аероплан" завжди славився тонким налаштуванням гри в атаці, однак він очолив команду восени, за три тури до кінця відбору. Не можна сказати, що йому довелося рятувати "яничарів" – попередник Штефан Кунц ділив першу позицію в групі з хорватами, але був звільнений через тиск преси.

У Вінченцо Монтелли більший запас довіри – не в останню чергу завдяки перемогам над Хорватією та Німеччиною наприкінці 2023-го, а також через бажання грати від володіння й комбінацій. Втім, спаринги у 2024 році почали тривожити турецьку спільноту. 0:1 в Будапешті, 1:6 у Відні, 0:0 з Італією та 1:2 з Польщею – не дуже хороша тенденція.

Насправді, турки в усіх матчах виглядали симпатично, за винятком окремих відрізків та аспектів. Головною слабкістю була опорна зона – центрхави "місячних зірок" мають проблеми з дисципліною та скануванням поля в обороні. Почасти там виникають гігантські діри. Також є проблеми у роботі з орієнтирами з боку захисників.

Туреччині з такими вразливостями на Євро-2024 буде непросто, однак є одне але – аби турки привозили в обороні, їх потрібно загнати в цю оборону. Грузія сьогодні повинна взяти м'яч і активно розкатувати його хоча б у центрі поля, провокуючи суперника на помилки. Для Сакартвело такий варіант навряд чи можна назвати прийнятним.

У боротьбі грузинам теж буде важко. Підопічні Віллі Саньйоля багато кого перетиснули своїми мускулами, однак "яничари" виграють більшість дуелей на землі та в повітрі. Власне, навіть їхній пресинг побудований таким чином, щоб спровокувати на винос – як правило, він залишається за турками.

Подивимось, що із цього вийде. Не факт, що матч у Дортмунді стане цікавим для нейтральних глядачів, однак Кальчо Монтельяно та історія дебюту Грузії так і манить увімкнути трансляцію. .

Орієнтовні склади на матч Туреччина – Грузія

Туреччина: Чакир – Челік, Демірал, Бардакчі, Кадіоглу – Озджан – Актюркоглу, Чалханоглу, Їлдиз – Язиджі, Гюлер

Грузія: Мамардашвілі – Какабадзе, Квіркелія, Кашія, Двалі, Шенгелія – Кочорашвілі, Кітеішвілі, Чакветадзе – Мікаутадзе, Кварацхелія

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