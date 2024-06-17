"Дали по вухах нам дуже пристойно. Побачимо, чи піде це на користь хлопцям Реброва. А так, то немає чого і говорити про матч чи аналізувати його, бо гри не було!

Виокремлю двох гравців збірної України особливо: нашого блондина під номером 17 (Олександр Зінченко – прим.), який читав всю гру, а не власне грав, і Колю Шапаренка, який "шикарно", в лапках, намагався відібрати м’яча під час другого пропущеного голу. Наш лівий край сьогодні був увесь ну дуже кумедним. Та чогось не весело мені. Краще б нам всім світло вимкнули, ніж дивитися таку гру. Всі голи Україна забила молдаванам.

"Перший гол – це моя помилка": Лунін перепросив за фейл у розгромній поразці від Румунії

Самі собі привезли всі три голи. Лунін – то взагалі. Він забув, що не за Реал вийшов грати, де можна пропустити, а партнери виправлять твою помилку, забивши, скільки треба, у відповідь, а за Україну. І ще Колі Матвієнку теж привіт треба передати. Одним словом – всі "молодці"!

Захвалили нинішню збірну: "Найкраща в історії, всіх маємо перемагати" і таке інше. І що ми маємо? Ковтнули три, впевнено так ковтнули, а моментів не було геть, щоб хоча б гол престижу забити. Та найгірше, що у нашої команди зовсім не було моментів в атаці. Перший удар в площину воріт на 77 хвилині. Це що? Це як?

Яремчук там у кінці гри поцілив у поперечину, що аж за голову схопився – і все. Однак там такий удар був… Рома думав, що воротар Румунії взагалі безтолковий, що йому за комір залетить. Оце так хіба три голи відігрують?" – поділився Леоненко в інтерв'ю Sport-express.ua.

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