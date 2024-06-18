Карпати підписують голкіпера Миная Олександра Кемкіна, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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За інформацією джерела, "леви" досягли остаточної згоди з закарпатцями щодо трансферу. Найближчими днями 21-річний воротар підпише з львів'янами контракт.

До слова, як повідомляв Футбол 24, раніше до Кемкіна проявляли інтерес представники елітних дивізіонів Польщі, Хорватії та Бельгії, а також чемпіон Грузії – Динамо Батумі.

Нагадаємо, Олександр – вихованець Шахтаря. У Минай перейшов у липні 2021 року, підписавши контракт до літа 2025-го. Минулого сезону провів за закарпатців 15 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 24 голи (у 2 поєдинках відстояв "на нуль"). За підсумками сезону Минай вилетів з УПЛ. Transfermarkt оцінює голкіпера у 200 тисяч євро.

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