На початку гри збірна України тотально володіла м'ячем, але це взагалі ніяк не допомогло. Матвієнко та Лунін привезли перший гол, "наваривши" біля власних воріт. Цікаво, що Україна таким чином встановила антирекорд Євро, пропустивши вже в 22-му матчі поспіль на турнірі.

Сам Лунін після гри перепросив у партнерів за помилку в моменті з першим голом. Не вистачало активності в завершальній стадії – м'яч добре контролювався, але не вистачало епізодів, щоб гравці збірної України зіграли в один-два дотики. Перший удар у площину українці завдали аж на 77-й хвилині – з-за меж штрафного пробив Судаков. Детальніший розбір матчу дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".