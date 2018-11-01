Шахтар – Динамо: Степаненко та Фернандо через травми можуть пропустити матч

Хавбеки Шахтаря Тарас Степаненко та Фернандо можуть не зіграти проти Динамо.

Про це на післяматчевій прес-конференції кубкової гри проти Олімпіка розповів головний тренер "гірників" Паулу Фонсека.

"Маємо дискваліфікованих і чимало травмованих футболістів. Травмувався Степаненко, плюс сьогодні Фернандо. Фернандо підвернув ногу. Не вірю в те, що протягом двох днів він зможе бути в строю.

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Тайсон добре відновлюється, але зрештою важко сказати рішення на матч з Динамо. Марлос також під питанням. Його відновлення триває не так добре, як у випадку з Тайсоном, і він, швидше за все, не братиме участі. Під сумнівом Степаненко", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, матч 14 туру чемпіонату України між Шахтарем та Динамо відбудеться у суботу, 3 листопада. Початок гри заплановано на 17:00.