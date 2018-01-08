Шахтар у більшості здобув вольову перемогу над Олімпіком та вийшов у 1/4 фіналу Кубка України

Шахтар у результативному матчі переміг Олімпік в 1/8 фіналу Кубка України. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Олімпік розпочався у Харкові на ОСК Металіст о 19:00. Додаткового інтересу протистоянню додавав В'ячеслав Шевчук – наставник Олімпіка багато років віддав Шахтарю в ролі гравця, а сьогодні протистояв рідній команді вже у ролі тренера.

Паулу Фонсека, враховуючи майбутній поєдинок проти Динамо, виставив далеко не основний склад – на поле вийшли Олексій Шевченко, Фернандо Педро, Веллінтон Нем та Андрій Тотовицький.

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Перший тайм пройшов за переваги "гірників", проте серйозних нагод для взяття воріт команда Паулу Фонсеки не створила. Олімпік вдало захищався та зберіг свої ворота "сухими" у першій половині гри. Крім того, Шахтар втратив Фернандо Педро – бразилець отримав пошкодження, замість нього вийшов Дентінью.

Другий тайм активніше розпочав Шахтар, проте рахунок відкрив Олімпік. На 54-й хвилині арбітр матчу Микола Балакін призначив пенальті у ворота "гірників". Матвієнко невдало вибив м'яч та збив Білонога у власному штрафному майданчику. Сам постраждалий, хоч і невпевнено, все ж реалізував пенальті. Олексій Шевченко дістав м'яч, проте той від стійки влетів у ворота.

За кілька хвилин Балакін призначив пенальті вже у ворота гостей. Після скидки Тотовицького Мораєс був збитий Гришком. Арбітр не лише призначив 11-метровий, а й показав другу жовту захиснику, залишивши Олімпік у меншості. Пенальті впевнено виконав Мораєс. Практично одразу Шахтар вийшов уперед. Тотовицький ударом під поперечку замкнув передачу Веллінгтона Нема.

На 81-й хвилині Олімпік зрівняв рахунок зусиллями Олексія Гая. Після подачі з кутового Матвієнко знову невдало вибив м'яч, після чого Гай добив його у сітку. Втім, Шахтар вже в наступній атаці знову забив. Данченко навісив у штрафний майданчик, Тотовицький не дістав м'яч, але дезорієнтував голкіпера, який не зміг врятувати свою команду.

Легкої прогулянки у "гірників" напередодні Класичного не вийшло. Олімпік виглядав достойно, проте припинив боротьбу за Кубок України.

Кубок України, 1/8 фіналу

Шахтар – Олімпік – 3:2

Голи: Мораєс, 63, Тотовицький, 66, Данченко, 83 – Білоног, 55, Гай, 81

Вилучення: Гришко, 62