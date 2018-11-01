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Шахтер – Динамо: Степаненко и Фернандо из-за травм могут пропустить матч

07:30 4 Читати українською
Шахтер – Динамо: Степаненко и Фернандо из-за травм могут пропустить матч
Тарас Степаненко / Фото: соцсети

Хавбеки Шахтера Тарас Степаненко и Фернандо могут не сыграть против Динамо.

Об этом на послематчевой пресс-конференции кубковой игры против Олимпика рассказал главный тренер "горняков" Паулу Фонсека.

"Есть дисквалифицированные и немало травмированных футболистов. Травмировался Степаненко, плюс сегодня Фернандо. Фернандо подвернул ногу. Не верю в то, что в течение двух дней он сможет быть в строю.

Шахтер в большинстве одержал волевую победу над Олимпиком и вышел в 1/4 финала Кубка Украины

Тайсон хорошо восстанавливается, но в итоге трудно сказать решение на матч с Динамо. Марлос также под вопросом. Его восстановление длится не так хорошо, как в случае с Тайсоном, и он, скорее всего, не будет участвовать. Под вопросом Степаненко", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

Тайсон вернулся в основную группу Шахтера и может сыграть с Динамо

Напомним, матч 14 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 3 ноября. Начало игры запланировано на 17:00.

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